Главные новости футбола 2 сентября: большая потеря сборной Украины, сенсации в отборе к ЧМ, заявка Шахтера на ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 сентября.
Сборная Украины
Национальная сборная понесла большую потерю. Виталий Буяльский из-за травмы выбыл на длительный срок и не поможет Украине в матче против Франции. Мирча Луческу обещает разбор полетов сборникам из Динамо за игру против Казахстана. InStat определил тройку лучших игроков сборной в провальном матче с казахами. Но позитив в ничьей все же можно найти.
Поединок против Франции будет обслуживать нефартовый для наших команд арбитр. Хорошие новости – Килиан Мбаппе пропустит игру с Украиной. У французов есть и другие потери. Дидье Дешаму пришлось сделать три замены в составе.
Отбор к ЧМ
Вчерашний день подарил ряд ярких матчей в рамках квалификации на чемпионат мира. Испания сенсационно проиграла Швеции, Италия не дожала Болгарию, а Бельгия устроила шоу в Эстонии.
Георгий Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии поражением от Косово – роковой автогол в пассиве Хочолавы. Англия за тайм разгромила Венгрию в Будапеште, а Германия обыграла Лихтенштейн в первом матче под руководством Флика.
УПЛ
Шахтер обнародовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов и арендовал Александрии своего защитника. Динамо вернет Кулача в Ворсклу – украинский форвард не нужен Луческу.
Колос официально объявил о подписании бразильского форварда Львова. Карпаты на 10 лет арендовали стадион Украина.