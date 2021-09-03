Сборная Украины

Национальная сборная понесла большую потерю. Виталий Буяльский из-за травмы выбыл на длительный срок и не поможет Украине в матче против Франции. Мирча Луческу обещает разбор полетов сборникам из Динамо за игру против Казахстана. InStat определил тройку лучших игроков сборной в провальном матче с казахами. Но позитив в ничьей все же можно найти.

Поединок против Франции будет обслуживать нефартовый для наших команд арбитр. Хорошие новости – Килиан Мбаппе пропустит игру с Украиной. У французов есть и другие потери. Дидье Дешаму пришлось сделать три замены в составе.

Отбор к ЧМ

Вчерашний день подарил ряд ярких матчей в рамках квалификации на чемпионат мира. Испания сенсационно проиграла Швеции, Италия не дожала Болгарию, а Бельгия устроила шоу в Эстонии.

Георгий Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии поражением от Косово – роковой автогол в пассиве Хочолавы. Англия за тайм разгромила Венгрию в Будапеште, а Германия обыграла Лихтенштейн в первом матче под руководством Флика.

УПЛ

Шахтер обнародовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов и арендовал Александрии своего защитника. Динамо вернет Кулача в Ворсклу – украинский форвард не нужен Луческу.

Колос официально объявил о подписании бразильского форварда Львова. Карпаты на 10 лет арендовали стадион Украина.