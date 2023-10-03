Наши за границей

Мудрик забил дебютный гол в АПЛ. Михаил отличился в воротах Фулхэма и помог Челси выиграть дерби.

Артему Довбику указали на серьезный недостаток, а Роман Яремчук получил первую критику – скандалы и оценки украинцев в испанских СМИ. Сергей Булеца отличился дебютным голом за Заглембе.

Украина

Динамо официально продлило контракт с полуфиналистом Евро и героем старта сезона. У Динамо только 1 соперник и идеальный судья, сенсация вопреки Реброву – Суркис всех обыграл, Шахтер унижают дети.

Виктор Цыганков официально пропустит октябрьские матчи сборной Украины. Днепр-1 удержал победу над Металлистом 1925 – Леднев забил дебютный гол за СК, очередной скандал с VAR.

Мир

УЕФА рассматривает возможность реорганизации еврокубков – три дивизиона по 18 команд. Барселона официально объявила о новом соглашении со звездным игроком.