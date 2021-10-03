Украина

Болельщики могли наблюдать за тремя матчами Премьер-лиги: Ворскла разгромила Ингулец и вернулась на третье место, СК Днепр-1 минимально переиграл Львов, а Колос сумел дожать Черноморец.

Львовские Карпаты уверенно одолели Левый берег и вышли на второе место Второй лиги, а Денис Кожанов забил сумасшедший мяч. Харьковский Металлист одержал очередную победу в Первой лиге.

Александр Бабич вернулся к тренерской работе. Специалист, который ранее работал в Черноморце и Мариуполе, возглавил криворожский Кривбасс.

В Малом Классическом Шахтер U-19 обыграл Динамо U-19 и укрепил лидерство в чемпионате – Бурда сыграл впервые после травмы.

Топ-матчи дня

Главным противостоянием дня был поединок Атлетико и Барселоны. "Матрасники" сумели на своем поле без проблем переиграть "блаугранас" и отправить их на 9-ю позицию. Голами отличались Лемар и Суарес.

Манчестер Юнайтед потерял очки с Эвертоном, а Челси вырвал победу над Саутгемптоном и возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов – Интер – сумел осуществить камбэк в матче с Сассуоло. Ювентус же благодаря голу чемпиона Европы праздновал триумф в туринском дерби.

Другие главные события

Наставник Аякса Эрик Тен Хаг стал главным фаворитом на пост тренера Барселоны. Кресло под Рональдом Куманом уже очень расшатанное.

Финляндия объявила заявку на октябрьские поединки отбора к ЧМ-2022. В частности, 9-го числа Суоми будут противостоять сборной Украины в Хельсинки.