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Главные новости футбола 2 октября: Барселона победила Интер, Ливерпуль перестрелял Зальцбург, Динамо прибыло в Швейцарию

07:00 50 Читати українською
Главные новости футбола 2 октября: Барселона победила Интер, Ливерпуль перестрелял Зальцбург, Динамо прибыло в Швейцарию
Радость "блаугранас" / твиттер Барселоны

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 октября.

Лига чемпионов

Испанская Барселона одержала волевую победу над Интером – видео голов и обзор матча ЛЧ.

Тем временем Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Зальцбург, Бенфика опозорилась перед Зенитом. Также Аякс уверенно разобрался с Валенсией, Челси вырвал победу у Лилля.

Кроме того, Боруссия Д в тяжелом матче обыграла Славию, а Наполи потерял очки в поединке с Генком.

Лига Европы

Киевское Динамо прибыло в Швейцарию – в обойме Михайличенко 21 футболист. Наставник "бело-синих" пообщался с прессой перед матчем против Лугано.

Между тем главный тренер Александрии Владимир Шаран дал пресс-конференцию накануне поединка с Гентом. Голкипер Юрий Панькив поделился ожиданиями от поединка с бельгийцами.

Другие топ-события

Киевское Динамо U-19 уничтожило сверстников из северомакедонской Шкендии в Юношеской лиге УЕФА – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Андрей Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии. Сборная Литвы объявила состав на матчи против Украины и Сербии.

Львовский Рух минимально уступил Мариуполю и вылетел из Кубка Украины. Английский Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка английской лиги.

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