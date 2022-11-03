Наши в Европе

Шахтер разгромно проиграл Лейпцигу в битве за плей-офф Лиги чемпионов. Во втором тайме украинцы поплыли и пропускали необязательные голы. "Горняки" проведут весну в Лиге Европы. Игорь Йовичевич отметил, что команда три гола привезла себе сама.

Шахтер U-19 в ярком матче расписал ничью с РБ Лейпциг, отправившись в плей-офф Юношеской лиги УЕФА со второго места. Рух разбил Галатасарай и вышел в финал плей-офф Юношеской лиги УЕФА – шоу Федора, 2 пенальти, удаление вратаря.

Динамо и СК Днепр-1 сегодня сыграют последние матчи в групповом этапе Лиги Европы и Лиги конференций соответственно. Анонсы матчей в скором времени появятся на сайте.

Лига чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала сыграют по 4 немецкие и английские команды, а вот Испания будет представлена ​​только Реалом. Мадрид в последнем туре разнес Селтик и выиграл группу Шахтера.

Милан разбил Зальцбург и забрал последнюю путевку в плей-офф. Бенфика отгрузила 6 голов Маккаби и чудом испортила перспективы ПСЖ в 1/8 финала. Манчестер Сити экспериментальным составом обыграл Севилью.

Украина и украинцы

Александр Зинченко вернулся на поле после месяца без футбола. Скауты клуба АПЛ уже пересматривали Николая Матвиенко.

ЧМ-2022 в Украине покажут два транслятора. Сборная Украины не сможет собраться до конца 2022 – клубы устроили "демарш" Петракову.