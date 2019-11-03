Главные новости футбола 2 ноября: Шахтер разгромил Карпаты, Реал потерял очки, полное фиаско Барселоны и Баварии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 ноября.

Украина

В субботу двумя поединками стартовал 13-й тур УПЛ. Во Львове Шахтер легко разгромил Карпаты, играя экспериментальным составом. Луиш Каштру дал отдохнуть лидерам команды, но резервисты не подвели, забив в ворота львовян 3 мяча – видео голов и обзор матча.

В другом поединке Десна минимально обыграла Ворсклу и обошла Динамо в турнирной таблице. Впрочем, у киевлян еще есть матч в запасе против Львова.

Динамо получит аргентинского тренера – по данным местных СМИ, он будет работать в молодежных командах киевлян.

Топ-матчи дня

В поединках топ-чемпионатов хватало сенсаций. Барселона проиграла Леванте и потеряла одного из лидеров из-за травмы, а Реал не смог обыграть Бетис.

Ливерпуль и Манчестер Сити одержали тяжелые победы на последних минутах, а МЮ потерпел очередное поражение.

Горячий день выдался в Германии – Бавария получила настоящий погром, а РБ Лейпциг забил сопернику 8 голов. Боруссия Д обыграла Вольфсбург – соперника Александрии в Лиге Европы.

В Италии Ювентус одолел Торино в дерби, Интер дожал Болонью, а Рома оказалась сильнее Наполи.

Наши за рубежом

Руслан Малиновский стал лучшим игроком месяца в Аталанте – за украинца проголосовали большинство болельщиков.

Андрей Ярмоленко провел неудачный матч против Ньюкасла, который завершился поражением Вест Хэма. Лидер сборной Украины сыграл только первый тайм и стал одним из худших.

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка пропустит 8 месяцев из-за серьезной травмы.

Даниил Игнатенко забил первый гол в Венгрии, а Эдуард Соболь заработал пенальти в матче чемпионата Бельгии.