Лига чемпионов

Динамо с большими потерями отправилось на матч ЛЧ против Барселоны. Нет сразу 13 основных игроков. Позже появилась информация, что поединок могут перенести – во вторник утром киевляне пройдут решающее тестирование на COVID-19. Если в команде обнаружат хотя бы одного больного, то игра может пройти в другой день.

Луиш Каштру и Марко Розе провели традиционные пресс-конференции перед поединком Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия Менхенгладбах.

Украина

УПЛ назвала лучших игрока и тренера 8-го тура. "Футбол 24" пообщался с голкипером, который стал главным героем воскресенья, отразив пенальти на 90+9 минуте.

Сидклей официально вернется в Динамо. Коринтианс, за который бразилец выступает на правах аренды, исключил защитника из заявки.

Ворскла отказалась продать Дмитрия Ризныка в Шахтер, хотя предложение "горняков" было довольно щедрым.

Мир

Герд Мюллер медленно умирает от неизлечимой болезни – автору вечного рекорда все хуже.

УЕФА может перенести Евро-2020 в Россию, уверяют французские СМИ.