Главные новости футбола 2 ноября: Динамо проиграло Барселоне, Ювентус и Бавария вышли в плей-офф Лиги чемпионов
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за вторник, 2 ноября.
Динамо
Динамо проиграло Барселоне в равном матче ЛЧ – команда Луческу имела все шансы победить, трагедия Шапаренко. Все решил гол Ансу Фати.
Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу – ужас реализации, несправедливость поражения и "неблагодарность" VAR
Динамо U-19 разгромило Барселону в ключевом матче Юношеской лиги УЕФА, оформив досрочный выход из группы. Диалло забил шикарный гол.
Лига чемпионов
Бавария разгромила Бенфику и досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ – Яремчук сыграл 64 минуты, Левандовски оформил хет-трик
Аталанта снова упустила победу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феерия Сапаты, Малиновский не сыграл впервые в сезоне
Ювентус вышел из группы, посрамив Зенит с дублем Дыбалы, Севилья проиграла чемпиону Франции
Челси на классе дожал Мальмё, Вольфсбург одержал первую победу, перестреляв Зальцбург.
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