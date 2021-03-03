Украина

По утверждению СМИ, Украина не смогла обжаловать техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии. Сборная Украины "заставила" перенести матч Рух – Десна на другой день и стадион.

Аутсайдер Премьер-лиги Львов назначил Бессмертного главным тренером команды. Донецкий Шахтер дозаявил Вакулу на УПЛ – скандального хавбека забраковали сразу два клуба.

Европа

В рамках АПЛ Манчестер Сити без Зинченко разгромил Вулверхэмптон, одержав 21-ю победу подряд – видео голов и обзор матча на Этихаде.

Туринский Ювентус уничтожил Специю и сократил отставание от Милана в таблице до трех пунктов. Лацио – Торино: матч Серии А официально отменен из-за неявки гостей.

В Кубке Германии Дортмунд минимально переиграл Гладбах в противостоянии Боруссий и вышел в полуфинал. Немецкий Шальке назначил пятого тренера за сезон.

Другие топ-события

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров отомстил худшей команде чемпионата Венгрии – Зубков и Харатин отыграли весь матч. Тем временем Роман Григорчук принес солигорскому Шахтеру исторический трофей – Дебелко и вратарь не подвели тренера в серии пенальти.

Легенда Ливерпуля Иан Сент-Джон умер – он принес мерсисайдцам первый Кубок Англии. В свою очередь экс-форвард сборной Хорватии Елавич объявил о завершении игровой карьеры.