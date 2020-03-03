toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР

Главные новости футбола 2 марта: Супряга и Михайленко – лучшие в УПЛ, Зубков может переехать в Серию А

07:00 8 Читати українською
Главные новости футбола 2 марта: Супряга и Михайленко – лучшие в УПЛ, Зубков может переехать в Серию А
Владислав Супряга / СК Днепр-1

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 марта.

Украина

Главный тренер и форвард СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко и Владислав Супряга признаны лучшими в 20-м туре УПЛ, в котором днепровцы одолели Динамо. "В Киеве остался только один игрок, который борется за эмблему": Артем Федецкий рассказал о совместной беде отечественных грандов.

Между тем Бенито снова забил за молодежку Динамо. А хавбек Шахтера Марлос имеет хронические проблемы с пахом и рискует не вернуться на прежний уровень.

Украинцы за рубежом

Форвард Роман Зозуля мог оказаться в Вест Хэме несколько лет назад, а теперь получил непристойную оценку за матч против своих обидчиков в Испании.

Голкипер Андрей Лунин вернется в Реал при одном условии. Тем временем донецкий Шахтер может получить солидную сумму за Зубкова – на вингера всерьез нацелилась Сампдория.

Другие топ-события

Лондонский Арсенал уверенно обыграл Портсмут и стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии. Кроме того, "канониры" планируют приобрести капитана Сассуоло Берарди.

Итальянский Милан рискует потерять Ибрагимовича и Доннарумму и якобы уволил Бобана с должности директора по футбольным вопросам.

Экс-форвард сборной Англии Даниэль Старридж разорвал контракт с Трабзонспором и отстранен от футбола из-за ставок.

blog_ava
Динамо и СК Днепр-1 нужно хотя бы 15 млн евро, чтобы отбить трансфер Супряги, – ТаТоТаке
06:30
90
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
20
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук