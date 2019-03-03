Главные новости футбола 2 марта: Барселона снова обыграла Реал, победы Динамо и Шахтера, успехи украинцев за рубежом

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 марта.

Украина

Динамо одолело Десну в первом матче 20-го тура УПЛ. Киевляне контролировали ход встречи, но в концовке поединка создали себе проблемы: пропустили гол и едва не упустили победу. Главное событие матча – травма Франа Соля. По словам главного тренера, ситуация с испанцем тяжелая, форвард может пропустить около 2 месяцев.

Шахтер в сложном матче обыграл на выезде Черноморец, восстановив комфортное преимущество над Динамо. Одесситы провели хорошую игру и почти остановили лидера чемпионата, но "горнякам" помог пенальти. Паулу Фонсека прокомментировал выстраданный успех своих подопечных. Фанаты Шахтера сожгли в Одессе российский флаг.

Израильтянин в Шахтере, испанец в Динамо и исландец в Черноморце – наш блогер подвел итоги трансферной зимы-2019.

Европа

Барселона победила Реал во второй раз за неделю в Мадриде – на этот раз в Примере. Судьбу встречи решил один гол в исполнении Ивана Ракитича. Серьезная заявка на чемпионство от каталонцев: 10 очков преимущества над Атлетико и 12 пунктов перед Реалом. Барселона обогнала Реал по количеству побед в Класико – такого не было 88 лет.

Лацио разгромил Рому в дерби – ужасный результат для "волков", которые не сумели приблизиться к зоне Лиги чемпионов. В другом матче Серии А Милан победил Сассуоло и вышел на третье место в турнирной таблице.

Бавария уничтожила Боруссию М с позорным счетом 1:5. Благодаря этому мюнхенцы догнали Боруссию Д на вершине Бундеслиги. Недавний соперник Шахтера Айнтрахт вырвал победу над Хоффенхаймом, а Шальке разгромно проиграл Фортуне. Евгений Коноплянка не участвовал в этом стыде – ему не дают игровое время.

Дерби Северного Лондона не выявило победителя: отсутствие VAR как большой позор АПЛ и голкиперы-супермены. Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории противостояния. Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в игре с Саутгемптоном, а Сульшер повторил рекорд Сарри по беспроигрышным матчам в дебютных поединках АПЛ.

Наши за границей

Александр Зинченко не дает шансов конкурентам на левом фланге обороны Манчестер Сити – украинец помог "горожанам" переиграть Борнмут. "Зинченко играет на высочайшем уровне", – Гвардиола снова расхваливает Сашу, но хочет приобрести еще одного исполнителя на его позицию.

Насыщенный день для украинцев в ​​Турции. Кайсериспор благодаря голу Артема Кравца добыл ничью с Бешикташем, а Александр Гладкий забил победный мяч за свою команду. Николай Морозюк заработал удаление в первом тайме матча между Ризеспором и Фенербахче – команда "динамовца" проиграла.

Артем Милевский и еще два украинца завоевали Суперкубок Беларуси. Малага вырвала ничью у Кордобы после выхода Селезнева на замену – Евгений упустил роскошный шанс.

Хорошие новости из Венгрии: Олег Голодюк дебютным голом принес Халадашу победу, а Иван Петряк ассистом помог Ференцварошу Реброва крупно выиграть.