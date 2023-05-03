Наши за границей

Зинченко и Мудрик встретились в матче АПЛ. Арсенал победил Челси и вернул себе лидерство. Александр помог с двумя голами и привез один, а Михаил создал несколько моментов. Роман Яремчук получил шанс переехать в АПЛ – два клуба могут спасти украинца из "плена" Брюгге.

Украина

Шахтер рискует потерять 40 миллионов евро, но "горняки" подпишут легионера из Италии, который уже тренируется с командой. Луческу сам захотел делать операцию в Украине – Динамо раскрыло мотивы наставника и сообщило о его состоянии.

Европа

Месси доигрался и получил наказание от ПСЖ. Рекламная поездка в Саудовскую Аравию обошлась Лео дорого. ПСЖ немедленно выбросил звезду из состава и решил не продлевать контракт с аргентинцем.

Роналду хочет бежать из Аль-Насра и возвращаться в Мадрид – Реал может предложить только нефутбольную роль. Мадрид опозорился в Басконии – Реал Сосьедад красиво разбил Реал против воли арбитра, друг Лунина наказал Куртуа.