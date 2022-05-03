Еврокубки

УЕФА официально дисквалифицировал российские клубы и сборные из еврокубков и других турниров сезона 2022/23. Благодаря этому Шахтер близок к получению прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов. Роберто Де Дзерби признался, что, возможно, прожил последний день в роли наставника Шахтера.

Украина

Сборная Украины начала сбор перед матчем с Шотландией. УАФ окончательно утвердила решение УПЛ о досрочном завершении чемпионата Украины. Судьба нового сезона УПЛ может быть решена уже на этой неделе.

"С меня хватит": итальянский вратарь, воевавший с оккупантами, покинул Украину – недавно его ранили. Тренер Краматорска застрял в горячей точке. СуперПиппо по-киевски или Почему Владислав Ванат – будущее Динамо. Палкин раскрыл сумму, которую Шахтер заработал благотворительными матчами.

Наши за границей

Руслан Малиновский ювелирным ассистом спас Аталанту от поражения аутсайдеру Серии А. Впрочем, Аталанта прервала историческую серию, не попав в Лигу чемпионов. Андрей Ярмоленко забил и ассистировал за молодежку Вест Хэма. Владислав Кочергин выиграл Кубок Польши. Артем Шабанов отдал дебютный ассист в Венгрии.