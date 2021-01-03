Трансферы

Александр Зинченко заинтересовал Лацио – он может заменить капитана римлян. К слову, Саша возглавил топ-5 самых подешевевших украинцев за прошлый год. Романа Яремчука также сватают в Серию А. Рома определилась с суммой трансфера форварда, но его судьба зависит от Гента.

Украинское представительство в Италии может увеличиться, ведь Руслан Малиновский не собирается возвращаться в Бельгию. Виктора Цыганкова предложили Милану, но Динамо требует шокирующую сумму за своего лидера. "Россонери" еще и рассматривают вариант с приобретением звезды Шахтера.

Трансфер Абади в Динамо задерживается – игрок Маккаби и его представители снова нашли повод для возмущения. Юрий Коломоец покинул эстонскую Левадию.

Европа

Маурисио Почеттино официально возглавил ПСЖ и назвал свою стратегию во главе команды. Аргентинец уже бомбил в Париже – с брутальным имиджем выводил в люди Роналдиньо и Артету.

Реал уверенно одолел Сельту и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, а севильское дерби не выявило победителя. РБ Лейпциг стал лидером Бундеслиги, а Шальке продолжил безвыигрышную серию до 30 матчей.

Арсенал в прекрасном стиле уничтожил Вест Бромвич, Вулверхэмптон расписал огненную ничью с Брайтоном, а Тоттенхэм благодаря Кейну и Сону разбил Лидс. Рейнджерс минимально переиграл Селтик в Дерби Старой Фирмы – Джеррард близок к первому титулу в карьере.

Признание наших талантов

Анатолий Трубин и Илья Забарный – в топ-50 звезд по версии УЕФА, которые должны выстрелить в 2021-м. Голкипер Шахтера вместе с Виталием Миколенко еще и попали в топ-50 футбольных вундеркиндов мира.