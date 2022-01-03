Наши за границей

Миколенко не мог вчера дебютировать за Эвертон из-за правил АПЛ, однако "ириски" представили Виталия своим болельщикам на Гудисон Парк. Украинец поблагодарил фанов за теплую встречу. Эвертон на глазах у Миколенко потерпел историческое поражение от Брайтона.

Лунин упустил исторический шанс сыграть за Реал в Примере. Куртуа успел вернуться после короткой коронавирусной изоляции и вышел в старт на Хетафе. Мадрид пережил сенсационное поражение – позорный гол от худшей атаки сезона как месть за Лунина.

Европа

Челси и Ливерпуль эффектно разделили очки и отпустили Манчестер Сити в отрыв. "Красные" воспользовались подарками, а "синие" оформили камбэк. Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги.

Реал, Барселона и Ювентус обсуждают возрождение Суперлиги – в 2022 году проект должен получить второе дыхание. Месси заразился коронавирусом, а Неймар до сих пор лечится в Бразилии – плохие новости из лазарета ПСЖ.

Трансферы

Юрий Яковенко остался без клуба, а Евгений Чеберко официально стал полноправным игроком Осиека. Конопля оказался в сфере интересов Фенербахче. Известный агент намекнул на еще один громкий трансфер из Динамо.

Атлетико под давлением большой трансферной проблемы – 5 игроков хоть сегодня могут организовать побег из Мадрида. Барселона готовит обмен французами с Манчестера Юнайтед.