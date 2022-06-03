Сборная Украины

Национальная сборная накануне обыграла Шотландию. Определились лучшие и худшие игроки "сине-желтых". Шотландские СМИ: Украина в финале – триумф мира, сенсационная реакция фанатов, братья по оружию, суровое наказание звезды АПЛ.

"Заметили, что как только начался матч, полетели ракеты?": Юрий Вернидуб убежден – сборная Украины бесит оккупантов. "Я бы меньше говорил и только тихо радовался": Роман Григорчук – об уникальном моменте сборной Украины и факторе Гарета Бейла.

Трансферы

Реал официально оформил первый трансфер лета – мадридцы бесплатно забрали лидера обороны Челси. Мбаппе не хочет видеть в ПСЖ Почеттино и 13 игроков – в "черный список" попал даже Неймар. Манчестер Юнайтед продолжает бесплатно терять звезд.

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Лунин может продлить контракт с Реалом – мадридцы выдвигают несколько условий перед арендой. Португалия спасла ничью с Испанией в Лиге наций. Бразилия разнесла Южную Корею с издевательским дублем Неймара.