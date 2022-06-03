Главные новости футбола 2 июня: Лунин может подписать новый контракт с Реалом, привкус победы над Шотландией
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 2 июня.
Сборная Украины
Национальная сборная накануне обыграла Шотландию. Определились лучшие и худшие игроки "сине-желтых". Шотландские СМИ: Украина в финале – триумф мира, сенсационная реакция фанатов, братья по оружию, суровое наказание звезды АПЛ.
"Заметили, что как только начался матч, полетели ракеты?": Юрий Вернидуб убежден – сборная Украины бесит оккупантов. "Я бы меньше говорил и только тихо радовался": Роман Григорчук – об уникальном моменте сборной Украины и факторе Гарета Бейла.
Трансферы
Реал официально оформил первый трансфер лета – мадридцы бесплатно забрали лидера обороны Челси. Мбаппе не хочет видеть в ПСЖ Почеттино и 13 игроков – в "черный список" попал даже Неймар. Манчестер Юнайтед продолжает бесплатно терять звезд.
Другие новости
Лунин может продлить контракт с Реалом – мадридцы выдвигают несколько условий перед арендой. Португалия спасла ничью с Испанией в Лиге наций. Бразилия разнесла Южную Корею с издевательским дублем Неймара.