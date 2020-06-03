Главные новости футбола 2 июня: Карпаты ушли на карантин, УЕФА подготовил сенсационный вариант финала Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 июня.

Украина

Львовские Карпаты официально ушли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Между тем УПЛ вынесла официальное решение относительно предстоящих матчей львовян.

Донецкий Шахтер не рассматривает возможность продажи Мудрика, поскольку имеет другие планы на хавбека. Зато полузащитник Ворсклы заинтересовал испанские и российские клубы.

Поединок Десна – Шахтер перенесли из Чернигова в Киев по обоюдному согласию клубов.

Европа

УЕФА рассматривает сенсационный вариант с местом проведения финала Лиги чемпионов. Клубы АПЛ получили разрешение проводить товарищеские матчи перед рестартом сезона – тренеры вынуждены выполнять иную роль.

В Испании пять игроков Барселоны сдали положительный тест на коронавирус. А Флорентино Перес подтвердил, что Реал вынужден покинуть Сантьяго Бернабеу.

Итальянская Серия А хочет вернуть болельщиков на трибуны уже с начала июля. Тем временем Лучший друг Клоппа над пропастью, катастрофа 3:25, а Коноплянка стал фейлом руководства – наш материал о том, как Шальке идет ко дну.

Трансферы

Фрэнк Лэмпард получил разрешение Абрамовича на два звездных трансфера – Челси подорвет рынок, спутав карты грандам. Барселона планирует использовать неопределенность Гвардиолы, чтобы вернуть своего воспитанника из Манчестер Сити.

Туринский Ювентус претендует на Тюрама-младшего – его звездный отец провел в Турине 6 лет. В свою очередь Хорхе Карраскаль возглавляет список желаний амбициозного итальянского клуба – его хотят больше Цыганкова.

Французский Лион заплатил 11,5 млн за форварда Вильярреала – сумма может стать значительно больше. Скандальный Марио Балотелли может повторить заокеанское путешествие Ибрагимовича.