Главные новости футбола 2 июня: Ярмоленко не сыграет с Сербией и Люксембургом, Неймару грозит лишение свободы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 июня.

Лига чемпионов

УЕФА назвал команду сезона и лучший гол Лиги чемпионов 2018/19. Победитель ЛЧ Ливерпуль вернулся в Англию и провел парад по улицам города.

"Футбол 24" подготовил материал о том, как Мадрид принял финал ЛЧ – столица Испании не имеет никаких преимуществ перед Киевом, который год назад был хозяином решающего поединка. Английские фанаты шокированы ценами в Мадриде.

Также мы попытались разобраться, был ли пенальти, с которого в дебюте матча Салах забил победный гол.

Украина

Андрей Ярмоленко не поможет сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга. По словам Андрея Шевченко, вингер Вест Хэма даже не готовится к поединкам. Зато все остальные игроки готовы помочь команде, а после 1/8 финала ЧМ-2019 U-20 состав национальной сборной пополнит и Андрей Лунин.

Голкипер Ворсклы Богдан Шуст перешел в Ингулец – соглашение 33-летнего вратаря рассчитано на 5 сезонов.

Между тем наставник Шахтера Паулу Фонсека получил предложение от Ромы, уверяют итальянские СМИ.

Другие главные события

Неймар обвиняется в изнасиловании девушки из Бразилии – сам нападающий все отрицает, однако его уже вызвали на допрос. Звезде ПСЖ грозит лишение свободы.

Капитан Челси Гари Кэхилл официально покинул клуб, которому отдал 7 лет карьеры.

Названа предварительная причина ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес. Футболист значительно превысил скорость, которая составляла 237 км/ч. В результате в автомобиле лопнула шина.