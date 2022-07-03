Динамо впервые выиграло на сборах в Швейцарии / Динамо Киев

Украина

Киевское Динамо одержало первую победу на сборах перед ЛЧ. Единственный гол в ворота швейцарского Сьона забил Владислав Ванат – видеообзор матча.

Юрий Вернидуб в ВСУ отказался от своих принципов – наставник впервые за 56 лет жизни отважился на неординарный поступок.

Игорь Йовичевич не игнорировал звонки СК Днепр-1. Цыганык открыл занавес переговоров наставника с Шахтером.

Трансферы

Александр Зинченко может стать разменной монетой в грандиозном обмене Манчестер Сити и Ювентуса.

Криштиану Роналду заявил о намерении покинуть Манчестер Юнайтед – три клуба уже выходили на опытного португальца.

Луганская Заря официально подписала капитана Мариуполя.

Манчестер Юнайтед отпустил голкипера сборной Англии в ряды новичка АПЛ.

Владислав Супряга может покинуть Динамо – на нападающего появился новый претендент.

Лидеры Милана и Челси перейдут в Барселону – Лапорта анонсировал презентации.

Мир

Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл голосование за лучший сейв сезона в чемпионате Испании.

Роберто Де Дзерби определился по поводу продолжения карьеры после, похоже, неизбежного ухода из Шахтера. Итальянец принял несколько неожиданное решение.

Умер легендарный вратарь, сыгравший за сборные по двум видам спорта.