Главные новости футбола 2 июля: Манчестер Сити разбил Ливерпуль, Реал оторвался от Барселоны, Украина сыграет во Львове

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 июля.

Украина

УАФ утвердила список городов, которые примут матчи сборной Украины в Лиге наций. Соперниками команды Шевченко станут Испания, Германия и Швейцария.

Шахтер нашел неожиданную замену Исмаили – чемпион Украины может сорвать трансфер, который почти состоялся.

Карпаты будут исключены из УПЛ. По неофициальной информации, львовяне не планируют ехать и на второй матч с Мариуполем. Это будет повторная неявка, которая станет для "львов" роковой.

В Харькове создали новый клуб – Металл. Тренером команды станет Александр Кучер, а одним из бенефициаров стал Евгений Красников.

Андрей Ярмоленко поразил английские СМИ своей игрой в матче Вест Хэм – Челси, в котором украинец отметился победным голом.

Топ-матчи дня

Манчестер Сити разгромил Ливерпуль в 32-м туре АПЛ. Перед поединком Зинченко и Ко устроили мерсисайдцам чемпионский коридор, но на поле были менее гостеприимными – 4:0. Украинец на поле не появился.

Реал минимально победил Хетафе благодаря голу Серхио Рамоса и оторвался от Барселоны на 4 очка.

Аталанта одолела Наполи, продлив роскошную победную серию. Руслан Малиновский не вышел на поле из-за дисквалификации.

Роман Зозуля стал лучшим в матче против еще одного экс-динамовца – второй ассист украинского нападающего в сезоне.

Мир

Ашраф Хакими стал игроком Интера. Реал получил больше 40 млн евро, а контракт рассчитан на 5 лет.

У Барселоны серьезные проблемы – как потратить миллиард евро, но провалиться и начать войну против всех.