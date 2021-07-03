Евро-2020

На чемпионате Европы определилась первая полуфинальная пара – Испания встретится с Италией.

Испания завершила сказку отчаянной Швейцарии: магический Зоммер, катастрофа в серии пенальти и дежавю с украинским привкусом. Евро-2020 установил исторический антирекорд чемпионатов Европы.

Италия удержала победу над Бельгией в высококачественном интенсивном матче. На красивые голы Бареллы и Инсинье "красные дьяволы" ответили пенальти от Лукаку. Спинаццола получил очень тяжелую травму – одного из лучших игроков Евро-2020 вынесли на носилках.

Сборная Украины

Главная команда страны сегодня сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Анонс поединка скоро появится на сайте. Читайте оперативные новости об историческом матче и детальный анализ игры на "Футбол 24".

Сборная Украины имеет потерю на поединок с Англией, но есть позитив относительно Андрея Ярмоленко. Андрея Шевченко на пресс-конференции говорил о высокомерных британцах, диаспоре и характер подопечных. Англия также рискует потерять вингера на Украину.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после прохода Швеции. Как Шевченко "атаковали" в Риме – видео с закулисья сборной Украины.

Трансферы

Может сесть в тюрьму – почему Лионель Месси продлил контракт с Барселоной. Килиан Мбаппе останется в ПСЖ – ключевую роль сыграл Почеттино. Аталанта подписала голкипера сборной Аргентины. РБ Лейпциг подписал второго лучшего бомбардира Бундеслиги. Лестер объявил о подписании звездного чемпиона Франции. Ворскла объявила о трансфере Эсеолы.