Главные новости футбола 2 июля: Днепр прекращает существование, Мякушко переехал в Испанию, украинцы ждут трансферы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 июля.
Украина
Многострадальный Днепр прекращает существование – команда не заявилась на любительский чемпионат страны. Между тем соперник сборной Украины – Сербия – официально назначила Тумбаковича, которого со скандалом выгнали из сборной Черногории, главным тренером.
Защитник Шахтера Эдуард Соболь близок к переходу в Брюгге. Львовские Карпаты арендовали Дубинчака у киевского Динамо.
Защитник "бело-синих" Виталий Миколенко вошел в сотню лучших молодых игроков по версии Football Talent и прокомментировал информацию о возможном переходе в Милан.
Украинцы за рубежом
Сергей Мякушко официально стал игроком Алькоркона. Зато Василий Кравец может перейти в Малагу.
Руслан Малиновский должен перейти в Сампдорию на этой неделе. Украинец станет самым большим трансфером Генка за всю историю.
Между тем Евгений Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче. А Марьян Швед не помог Селтику обыграть Санкт-Галлен – вингер второй раз подряд вышел в стартовом составе.
Другие топ-события
Эрнесто Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна – перед французом каталонцы представят еще двух новичков.
Лондонский Тоттенхэм совершил первый трансфер за полтора года, а также подписал хавбека Лиона Танге Ндомбеле.
Французский ПСЖ объявил о подписании Сарабии из Севильи. Зато Рафа Бенитес стал главным тренером китайского Далянь Ифан.