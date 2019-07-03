Главные новости футбола 2 июля: Днепр прекращает существование, Мякушко переехал в Испанию, украинцы ждут трансферы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 июля.

Украина

Многострадальный Днепр прекращает существование – команда не заявилась на любительский чемпионат страны. Между тем соперник сборной Украины – Сербия – официально назначила Тумбаковича, которого со скандалом выгнали из сборной Черногории, главным тренером.

Защитник Шахтера Эдуард Соболь близок к переходу в Брюгге. Львовские Карпаты арендовали Дубинчака у киевского Динамо.

Защитник "бело-синих" Виталий Миколенко вошел в сотню лучших молодых игроков по версии Football Talent и прокомментировал информацию о возможном переходе в Милан.

Украинцы за рубежом

Сергей Мякушко официально стал игроком Алькоркона. Зато Василий Кравец может перейти в Малагу.

Руслан Малиновский должен перейти в Сампдорию на этой неделе. Украинец станет самым большим трансфером Генка за всю историю.

Между тем Евгений Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче. А Марьян Швед не помог Селтику обыграть Санкт-Галлен – вингер второй раз подряд вышел в стартовом составе.

Другие топ-события

Эрнесто Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна – перед французом каталонцы представят еще двух новичков.

Лондонский Тоттенхэм совершил первый трансфер за полтора года, а также подписал хавбека Лиона Танге Ндомбеле.

Французский ПСЖ объявил о подписании Сарабии из Севильи. Зато Рафа Бенитес стал главным тренером китайского Далянь Ифан.