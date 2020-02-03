Главные новости футбола 2 февраля: Зинченко подвел Ман Сити, Лунин обыграл Зозулю, а Барселона не пустила Реал в отрыв

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 2 февраля.

Украина

Жерсон Родригес, которого Динамо отдало в аренду Анкарагюджю, голом дебютировал на турецкой земле. Сами же киевляне уже прибыли в Белек, где проведут второй зимний сбор.

Не отстают от "бело-синих" донецкий Шахтер и луганская Заря. Правда, у команды Виктора Скрипника возникли кадровые проблемы.

Мир

Барселона удержала тяжелую победу над Леванте благодаря двум голам Ансу Фати всего за одну минуту. Каталонцы не дали Реалу увеличить преимущество на вершине таблицы.

Ювентус с дублем Роналду разгромил Фиорентину, Иммобиле фантастическим голом принял участие к издевательству над СПАЛом, Аталанта не воспользовалась осечкой Ромы, с которой борется за зону Лиги чемпионов.

Милан без больного Ибрагимовича не сумел одолеть Верону, зато за "россонери" дебютировал уже третий представитель династии Мальдини – Даниэль.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко неудачно вернулся в стартовый состав Манчестер Сити. Украинец получил первое в своей карьере удаление в поединке против Тоттенхэма, что стало основным фактором в поражении "горожан.

Руслан Малиновский получил очередной шанс от Гасперини и неплохо себя проявил в игре против Дженоа.

В испанской Сегунде состоялось украинское дерби. Альбасете с Романом Зозулей уступил Овьедо, за который выступает Андрей Лунин. Голкипер стал одним из героев поединка, парировав пенальти.

В Бельгии Эдуард Соболь со своим Брюгге уверенно шагает к чемпионству. На этот раз "сине-черные" в тяжелом матче переиграли Антверпен, за который выступает экс-динамовец Мбокани.