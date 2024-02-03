Илья Волошин (второй справа) перешел в Реал Мадрид

Украина и наши за рубежом

Динамо потерпело третье поражение на сборах – очередной слабый матч команды Шовковского.

Динамо и Шахтер признали критически важными объектами – какие клубы УПЛ имеют бронь от мобилизации.

Обратился к Лунину перед всей командой. Президент Реала удивил раздевалку после дерби. Пример с босса взял и Карло Анчелотти, который окончательно выбрал между Луниным и Кепой – тренер Реала назвал основного вратаря на глазах у всех футболистов.

"Украинский Скоулз" из Манчестер Юнайтед хочет выступать за сборную Украины.

Трансферы

Реал подписал еще одного украинца – на вратаря охотилось пол Европы. Флорентино Перес лично дал обещание новичку мадридцев.

Михаил Мудрик мог стать новичком Баварии этой зимой – все испортил игрок сборной Испании.

Артема Довбика пытались переманить из Жироны. Каталонцы отбились и выполнили важнейшую задачу.

Динамо официально отправило скандального легионера в шестую аренду – контакты с россиянами помехой не стали.

Другие главные события

К Суперлиге готовы присоединиться 13 клубов – Лапорта рассекретил список, сделав прогноз по грандам АПЛ. Правда, позже некоторые клубы официально опровергли влажные мечты президента Барселоны.

Определились первые два полуфиналиста Кубка Африки. Нигерия обыграла Анголу – Осимхен продолжил "сухую" серию, герой 1/8 снова в огне. ДР Конго выбила Гвинею – экс-одноклубник Ярмоленко оформил супергол со штрафного в стиле Роналдиньо.