Главные новости футбола 2 февраля: Реал завершил трансфер украинца, очередное поражение Динамо, Бавария хотела Мудрика
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 2 февраля.
Украина и наши за рубежом
Динамо потерпело третье поражение на сборах – очередной слабый матч команды Шовковского.
Динамо и Шахтер признали критически важными объектами – какие клубы УПЛ имеют бронь от мобилизации.
Обратился к Лунину перед всей командой. Президент Реала удивил раздевалку после дерби. Пример с босса взял и Карло Анчелотти, который окончательно выбрал между Луниным и Кепой – тренер Реала назвал основного вратаря на глазах у всех футболистов.
"Украинский Скоулз" из Манчестер Юнайтед хочет выступать за сборную Украины.
Трансферы
Реал подписал еще одного украинца – на вратаря охотилось пол Европы. Флорентино Перес лично дал обещание новичку мадридцев.
Михаил Мудрик мог стать новичком Баварии этой зимой – все испортил игрок сборной Испании.
Артема Довбика пытались переманить из Жироны. Каталонцы отбились и выполнили важнейшую задачу.
Динамо официально отправило скандального легионера в шестую аренду – контакты с россиянами помехой не стали.
Другие главные события
К Суперлиге готовы присоединиться 13 клубов – Лапорта рассекретил список, сделав прогноз по грандам АПЛ. Правда, позже некоторые клубы официально опровергли влажные мечты президента Барселоны.
Определились первые два полуфиналиста Кубка Африки. Нигерия обыграла Анголу – Осимхен продолжил "сухую" серию, герой 1/8 снова в огне. ДР Конго выбила Гвинею – экс-одноклубник Ярмоленко оформил супергол со штрафного в стиле Роналдиньо.