Украина

Витиньо спас для Динамо матч на сборах, организовав красивый камбэк. Но киевляне в общем-то сыграли против сербского соперника слабо – капитан проваливался, оборона ошибалась.

Экс-форвард сборной Украины и Бандура присоединились к Минаю – первые трансферы Шарана в клубе. Олимпик распустил состав и снялся с розыгрыша Первой лиги, а Гельзин намекнул, кто виноват в потенциальном исчезновении.

Трансферы наших заграницу

Динамо официально отпустило Шабанова в европейский клуб. Марлос официально нашел новый клуб – мечта легенды Шахтера сбылась. Гент заблокировал трансфер Безуса в другой клуб.

Супряга получил в Сампдории звездный номер с украинским следом. Влад провел первую тренировку в Италии – поздравить украинца пришел лично президент клуба.

Мир

Мане вывел Сенегал в финал Кубка Африки – гол, ассист и вся игра вокруг звезды Ливерпуля. Анчелотти подогрел интригу вокруг судьбы Лунина в четвертьфинале Кубка Испании.

Обамеянг официально стал игроком Барселоны. Гринвуд освобожден из-под стражи – таланту Манчестер Юнайтед инкриминируют изнасилование и угрозы убийством. Барселона подала заявку на плей-офф Лиги Европы – звездный новичок вне списка.