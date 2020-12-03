Лига чемпионов

Ювентус разгромил Динамо в историческом матче Лиги чемпионов. Бущан допустил серьезную ошибку, Роналду оформил рекорд, а Мората поставил точку. Мирча Луческу назвал главный недостаток киевлян в противостоянии с туринцами. Андреа Пирло отдал должное Динамо – победа Ювентуса не такая легкая, как кажется.

Неприятно, но не трагедия. Судьба путевки в Лигу Европы решится через неделю в поединке против Ференцвароша. Подопечные Сергея Реброва также не имели шансов в этот вечер – Барселона уничтожила их полурезервным составом к середине первого тайма.

Боруссия Д стала девятым участником плей-офф Лиги чемпионов, расписав ничью с Лацио. ПСЖ обыграл МЮ и еще больше закрутил интригу в "группе смерти" – Лейпциг перед тем в сумасшедшем матче перестрелял Башакшехир. Оливье Жиру покером уничтожил Севилью, а Брюгге опозорил Зенит. Единственная радость россиян – попадание Краснодара в Лигу Европы.

Украина и украинцы

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины. СК Днепр-1 и Колос разгромили представителей низших дивизионов, Александрия справилась с Минаем, но случились и сенсации. Ворскла в статусе финалиста предыдущего розыгрыша уступила Агробизнесу, а Мариуполь вылетел от Вереса.

Роман Яремчук стал приоритетной целью Галатасарая на январь – легендарный Терим одобрил кандидатуру украинца. Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Комплименты Шахтеру за Реал

Накануне "горняки" неожиданно прибили Реал. Замечательный план Каштру против флангов Зидана и звездный час Витао – наш тактический разбор игры. Шахтер дважды шокировал Реал, но рискует остаться без еврокубков – все расклады перед последним туром Лиги чемпионов.

"Мы – мясо Лиги Европы": испанские СМИ уничтожают Реал после катастрофы в Киеве – почему подвиг Шахтера стал реальностью. Реал унижают одним моментом, Шахтер повторяет трюк Марадоны и Луческу – сценарий, которого Лига чемпионов еще не видела.

Появилась информация, что один из героев встречи Дентиньо зимой покинет донецкий клуб, но сам бразилец резко прокомментировал эти слухи. А вот Жуниора Мораеса "горняки" точно потеряли до конца года – форвард получил серьезную травму.