Главные новости футбола 2 августа: Шахов проиграл борьбу за выживание, громкие заявления Суркиса, тренерские интриги УПЛ

Динамо и Суркис

Динамо начало полноценные предсезонные сборы – личный контроль братьев Суркисов и старые новые лица среди игроков. Мохамед Кадири может покинуть "бело-синих" ради российского клуба. Динамо сообщило сроки восстановления Беньямина Вербича – словенец рискует пропустить Суперкубок Украины.

Игорь Суркис признался, о чем говорил с Ахметовым после назначения Луческу в Динамо. Президент клуба заявил, что Семин мог бы работать в Динамо и сегодня, если бы не оказался таким хлюпиком. А еще он ответил Маркевичу на его критику.

Также Суркис-младший объяснил, почему Луческу готов продать Виктора Цыганкова. А вот Жерсон Родригес, по его словам, получит шанс остаться в Динамо.

Тренерские интриги в УПЛ

Виктор Скрипник, по слухам, сегодня будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1. А вот Александр Бабич якобы уже возглавил Зарю и встретился с командой.

Подлило масла в огонь то, что Заря провела первую тренировку после отпуска без Скрипника, хотя в клубе и объяснили эту ситуацию.

Европа

Евгений Шахов с Лечче вылетел из Серии А, проиграв Парме в матче с семью голами. Руслану Малиновскому хватило полчаса, чтобы получить лучшую оценку в своей команде за матч против Интера.

Интер сделал официальное заявление по трансферу Лионеля Месси. Антонио Конте может потерять должность в Интере после критики руководства – "нерадзурри" оперативно нашли звездную замену. Златан Ибрагимович побил исторический рекорд Серии А. Лацио готовит для Иммобиле новый контракт – клуб решился на впечатляющие жертвы.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии. Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне.