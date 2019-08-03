Главные новости футбола 2 августа: Динамо подписало Родригеса, Кучер перешел в Карпаты, Дани Алвес покинул Европу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 августа.

Украина

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес перешел в Динамо и подписал контракт на 5 лет. Он стал третьим новичком "бело-синих" после Кадири и Караваева. Родригес выбрал 22-й номер.

Также в Киев вернулся Карлос Самбрано. Перуанец в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Базель. Впрочем, у киевлян есть и потери – Назарий Русин отправится в аренду.

Карпаты подписали Александра Кучера. Контракт с опытным защитником рассчитан на один сезон.

Шахтер обошелся без приобретений, но представил новую форму.

Трое украинских арбитров дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Наши за рубежом

Роман Яремчук стал лучшим игроком матча Виторул – Гент в Лиге Европы. Также форвард сборной Украины, который на старте сезона демонстрирует фантастическую форму, получил комплименты от тренера.

Руслан Малиновский сыграл тайм за Аталанту в поединке против Лестера. Все голы были забиты уже после замены украинца.

К слову, наших за границей стало больше – еще один украинец продолжит карьеру в Испании.

Мир

Дани Алвес вернулся в Бразилию. Несмотря на то, что ему уже 36, легендарный защитник подписал контракт с Сан-Паулу до конца 2022 года.

Форвард Барселоны Малком перешел в Зенит. Каталонцы заработали за бразильца почти 50 млн евро.

Манчестер Юнайтед близок к подписанию Харри Магуайра. Защитник Лестера может стать самым дорогим представителем этого амплуа в мире.