Главные новости футбола 2 августа: Динамо подписало Родригеса, Кучер перешел в Карпаты, Дани Алвес покинул Европу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 августа.
Украина
Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес перешел в Динамо и подписал контракт на 5 лет. Он стал третьим новичком "бело-синих" после Кадири и Караваева. Родригес выбрал 22-й номер.
Также в Киев вернулся Карлос Самбрано. Перуанец в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Базель. Впрочем, у киевлян есть и потери – Назарий Русин отправится в аренду.
Карпаты подписали Александра Кучера. Контракт с опытным защитником рассчитан на один сезон.
Шахтер обошелся без приобретений, но представил новую форму.
Трое украинских арбитров дисквалифицированы за участие в договорных матчах.
Наши за рубежом
Роман Яремчук стал лучшим игроком матча Виторул – Гент в Лиге Европы. Также форвард сборной Украины, который на старте сезона демонстрирует фантастическую форму, получил комплименты от тренера.
Руслан Малиновский сыграл тайм за Аталанту в поединке против Лестера. Все голы были забиты уже после замены украинца.
К слову, наших за границей стало больше – еще один украинец продолжит карьеру в Испании.
Мир
Дани Алвес вернулся в Бразилию. Несмотря на то, что ему уже 36, легендарный защитник подписал контракт с Сан-Паулу до конца 2022 года.
Форвард Барселоны Малком перешел в Зенит. Каталонцы заработали за бразильца почти 50 млн евро.
Манчестер Юнайтед близок к подписанию Харри Магуайра. Защитник Лестера может стать самым дорогим представителем этого амплуа в мире.