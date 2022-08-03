Жеребьевки

Динамо получило потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Сегодня киевляне сыграют в предыдущем раунде против Штурма. Анонс в скором времени появится на сайте.

Заря узнала следующего оппонента в Лиге конференций. СК Днепр-1 повезло с соперником в плей-офф Лиги Европы.

Украина и украинцы

Специя официально снова арендовала Виктора Коваленко у Аталанты. Денис Фаворов выбрал сенсационный клуб для выступлений в Европе. Виктор Цыганков не хочет оставаться в Динамо на фоне интереса из АПЛ.

Динамо согласовало контракт с Владиславом Кабаевым, зато отдаст Заре минимум двух игроков. Игорь Йовичевич объяснил обстоятельства перехода в Шахтер и заверил, что не пользовался правилом ФИФА. Шахтер объявил планы на второй сбор.

Европа

Бенфика разгромила Митьюлланд – потерянная звезда Шахтера и конкуренты Яремчука создали шоу, у Романа был голевой момент. Монако спас ничью из ПСВ, Пластун проиграл Динамо З, неожиданное фиаско Рейнджерс в Лиге чемпионов.

Ливерпуль продлил контракт с еще одним ключевым игроком. Челси выиграл борьбу за таланта Астон Виллы у Барселоны и ПСЖ, а также выкупил рекордсмена МЛС, который угрожал Лунину.