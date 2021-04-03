Главные новости футбола 2 апреля: новые детали скандала с Селезневым, фееричное возвращение УПЛ, проблемы у Миная
"Футбол 24" представляет дайжест главных новостей за 2 апреля.
Украина
Двадцатый тур УПЛ стартовал поединком СК Днепр-1 – Львов. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5:1, продлив свою рекордную серию в чемпионате – видео голов и обзор матча.
Президент Миная Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по подозрению в связи с контрабандой. Как это повлияет на будущее клуба в УПЛ – пока неизвестно.
Евгений Селезнев трижды мог покинуть Колос. Президент клуба Андрей Засуха рассказал все о скандале с бывшим нападающим сборной Украины, который после инцидента на сборах в Турции был исключен из заявки.
Украина проваливает старт отбора на ЧМ-2022: неизбежная расплата за игнор "динамовца" и тактический хаос Шевченко.
Трансферы
Эрлинг Холанд выбирает между двумя клубами. Приоритетом для форварда Боруссии Д является чемпионат Испании.
Жерсон Родригес может перейти в Бешикташ, утверждают турецкие СМИ. Стамбульский клуб уже якобы начал переговоры с Динамо.
Шахтер не готов отпустить Тайсона до истечения контракта. Как известно, скандальный бразилец тренируется с дублем "горняков" после отказа выйти на замену.
Андрей Лунин получил разрешение на уход из Реала, уверяют в Испании. Голкипером сборной Украины интересуются известные клубы.
Челси стал фаворитом на бесплатное подписание Агуэро, который покинет Манчестер Сити после завершения текущего сезона.
Мир
Бывший игрок Интера жестоко избил собственного отца – нарушителя задержали очень пьяным и в окровавленной одежде.
Возвращение Андрея Ярмоленко откладывается. Вингер сборной Украины пропустит минимум следующий матч Вест Хэма.