Украина

Двадцатый тур УПЛ стартовал поединком СК Днепр-1 – Львов. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5:1, продлив свою рекордную серию в чемпионате – видео голов и обзор матча.

Президент Миная Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по подозрению в связи с контрабандой. Как это повлияет на будущее клуба в УПЛ – пока неизвестно.

Евгений Селезнев трижды мог покинуть Колос. Президент клуба Андрей Засуха рассказал все о скандале с бывшим нападающим сборной Украины, который после инцидента на сборах в Турции был исключен из заявки.

Украина проваливает старт отбора на ЧМ-2022: неизбежная расплата за игнор "динамовца" и тактический хаос Шевченко.

Трансферы

Эрлинг Холанд выбирает между двумя клубами. Приоритетом для форварда Боруссии Д является чемпионат Испании.

Жерсон Родригес может перейти в Бешикташ, утверждают турецкие СМИ. Стамбульский клуб уже якобы начал переговоры с Динамо.

Шахтер не готов отпустить Тайсона до истечения контракта. Как известно, скандальный бразилец тренируется с дублем "горняков" после отказа выйти на замену.

Андрей Лунин получил разрешение на уход из Реала, уверяют в Испании. Голкипером сборной Украины интересуются известные клубы.

Челси стал фаворитом на бесплатное подписание Агуэро, который покинет Манчестер Сити после завершения текущего сезона.

Мир

Бывший игрок Интера жестоко избил собственного отца – нарушителя задержали очень пьяным и в окровавленной одежде.

Возвращение Андрея Ярмоленко откладывается. Вингер сборной Украины пропустит минимум следующий матч Вест Хэма.