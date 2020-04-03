Главные новости футбола 2 апреля: Аталанта установила ценник за Малиновского, украинец станет чемпионом Бельгии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 апреля.
Украина
Руслан Малиновский – главная трансферная цель Фиорентины на лето. Впрочем, Аталанта рассчитывает получить за игрока сборной Украины минимум 25 млн евро. Другой украинец за рубежом – Марьян Швед – оказался в изоляции абсолютно один, а фанаты сравнивают его с легендой.
Динамо может недополучить значительную сумму за аренду Сидклея. Коринтианс до сих пор не заплатил киевлянам ни копейки, поэтому вице-чемпион Украины может обратиться в ФИФА.
Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели планирует баллотироваться на пост президента УПЛ.
Александр Зинченко не смог выйти в финал виртуального Евро-2020. Украинец уступил представителю Португалии.
Коронавирус
Бельгия решила досрочно завершить чемпионат из-за вспышки опасной болезни. Чемпионом станет Брюгге, цвета которого защищает защитник сборной Украины Эдуард Соболь. Гент, за который выступают Яремчук, Пластун и Безус, финиширует вторым и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Это первый чемпионат в Европе, который окончательно прекращен.
Ирина Морозюк переболела коронавирусом – об этом рассказала сама жена экс-динамовца.
Мир
Стали известны подробности смертельного ДТП Хосе Антонио Рейеса, который погиб 1 июня прошлого года.
Умер легендарный защитник Реала, который выиграл с мадридцами 11 титулов.