Динамо пробилось в групповой этап ЛЧ

Киевская команда впервые за 4 года сыграет в группе самого престижного клубного турнира Европы. В ответном матче плей-офф квалификации Динамо победило Гент со счетом 3:0. Счет ударом пяткой открыл Виталий Буяльский, а Де Пена и Родригес реализовали пенальти. Таким образом, Мирча Луческу вывел киевлян в групповой этап ЛЧ – видео голов и обзор матча. Украина будет иметь две команды в ЛЧ впервые с 2012 года.

К слову, 75-летний румын стал самым возрастным тренером в истории основной сетки турнира. Также Луческу вошел в историю украинского футбола как первый наставник, который вывел Шахтер и Динамо в группу Лиги чемпионов.

Еще одна хорошая новость пришла из Будапешта – Сергей Ребров и его Ференцварош тоже вышли в основную стадию турнира. Для венгерского клуба это первое участие в ЛЧ за 25 лет.

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