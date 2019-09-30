Главные новости футбола 29 сентября: Динамо обыграло СК Днепр-1, Заря сокрушила Олимпик, Шевченко может возглавить Милан

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 сентября.

Украина

Киевское Динамо легко било Днепр-1 и одержало первую домашнюю победу за 4 месяца – видео голов и обзор матча УПЛ.

Между тем Заря в большинстве разбомбила Олимпик на выезде – видео забитых мячей и лучших моментов поединка 9-го тура.

Кроме того, Десна уничтожила Мариуполь на выезде и вышла на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Европа

В чемпионате Англии Лестер в большинстве уничтожил Ньюкасл и вышел на 3-е место АПЛ.

В Испании Севилья удержала победу в перестрелке с Реал Сосьедадом, а Леванте сыграл вничью с Осасуной. В первенстве Италии Милан в меньшинстве уступил Фиорентине, Лечче не остановил Рому, Лацио разгромил Дженоа.

Берлинская Герта на выезде разгромила Кельн, Фрайбург победил Фортуну и стал третьим в Бундеслиге.

Другие топ-события

Итальянский Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен. А Гарет Саутгейт может заменить Почеттино в Тоттенхэме.

Серхио Рамос под угрозой длительной дисквалификации – капитан Реала может не сыграть в Эль Класико из-за жесткого оскорбления лайнсмена в матче с Атлетико.

Дмитрий Чигринский голом помог АЕКу спасти ничью с ПАОКом. Олег Кононов уволен из Спартака после 4-х подряд поражений.