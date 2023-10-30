Украина

Минай в битве аутсайдеров расписал ничью с Вересом. ЛНЗ в юбилейном матче Дулуба разгромил Оболонь, покинув зону плей-офф за выживание.

Ворскла и Металлист 1925 расписали яркую ничью – игроки Шахтера забили за обе команды. Карпаты повторили погром Металлиста и укрепили лидерство в Первой лиге.

Матчи

Манчестер Сити разгромил в дерби Манчестер Юнайтед – Онана держал интригу, но Холанд оформил дубль+ассист. Ливерпуль разбил Ноттингем Форест.

Жиру сделал дубль и с гневом покинул поле, а Милан упустил выездную победу над Наполи. Интер вернулся на первое место в Серии А, дожав беззубую Рома.

Боруссия Д устроила камбек с Айнтрахтом, отыгравшись после 0:2. Байер удержал победу над Фрайбургом и обошел Баварию на вершине Бундеслиги. ПСЖ едва избежал фиаско против сенсации сезона.

Наши за границей

Виталий Миколенко съел очередную звезду и провел солидный матч в АПЛ. Анатолий Трубин услышал вердикт тренера Бенфики после роковой ошибки. У Барселоны нет денег на Виктора Цыганкова – Жироне предъявили связи с Ман Сити.