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Главные новости футбола 29 октября: Барселона феерично вернула лидерство в Ла Лиге, соперник Динамо сменил тренера

07:00 10 Читати українською
Главные новости футбола 29 октября: Барселона феерично вернула лидерство в Ла Лиге, соперник Динамо сменил тренера
Главные новости футбола 29 октября: Барселона феерично вернула лидерство в Ла Лиге

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 29 октября.

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УПЛ может изменить формат в следующем сезоне – клубы хотят вернуться к соревнованиям в два круга

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Костевич голом помог Леху разгромить соперника в Кубке Польши

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