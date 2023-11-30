Главные новости футбола 29 ноября: Лунин и Трубин много пропустили в Лиге чемпионов, Шевченко предлагали Милану
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 ноября.
Лига чемпионов
Андрей Лунин дважды пропустил в Лиге чемпионов, но Реал вырвал победу над Наполи благодаря пушке 19-летнего героя. Анатолий Трубин пропустил от Интера трижды – Бенфика упустила преимущество 3:0 в драме с удалением под ливнем.
Арсенал впервые за 6 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов, уничтожив Ланс. МЮ еще раз оконфузился в ЛЧ, упустив победу над Галатасараем. Украинский рефери не дал выиграть команде россиянина.
Наши за границей
Андрея Шевченко предлагали Милану на должность главного тренера. Виктора Цыганкова отправляют в Ман Сити. Анчелотти провел личный разговор с Андреем Луниным после сообщений о том, что игроки Реала приняли сторону украинца. Тренер Сандерленда раскритиковал Назария Русина после ранней замены.
Другие новости
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