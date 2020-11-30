Главные новости футбола 29 ноября: Динамо "победило" коронавирус перед ЛЧ, Месси выдал шоу для Марадоны
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 ноября.
УПЛ и наши за границей
Заря разгромила Минай благодаря трем голам за восемь минут. Колос и Десна не определили победителя в матче с двумя пенальти, а Ингулец одержал дебютный триумф в УПЛ.
Динамо получило результаты тестов на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов против Ювентуса. Поединок Шахтера с Реалом рассудит фартовый для украинских команд арбитр.
Шахов первым ассистом подарил АЕКу победу, Безус провалился вместе с Гентом, а Фран Соль прибил команду Зозули.
Яркий перфоманс Месси в честь Марадоны
Барселона после Динамо разгромила еще и Осасуну с шедеврами Гризманна и Месси. Последний устроил трогательный перфоманс в честь Марадоны после бомбезно гола.
Лео скопировал культовый удар Диего за Ньюэллс Олд Бойз и едва не повторил "руку Бога". Гризманн наконец провел топовый поединок – отличился пушечным выстрелом с лету, ассистировал Коутиньо.
Феерия Кавани и провал Фонсеки
Кавани дублем принес победу Манчестер Юнайтед, а Вулверхэмптон в тяжелом матче одолел Арсенал. Лидер английской Премьер-лиги – Тоттенхэм – расписал выездную ничью с Челси.
Милан уверенно победил Фиорентину и возглавил Серию А. Наполи разгромил Рому и прервал 7-матчевую беспроигрышную серию "волков" в чемпионате.