УПЛ и наши за границей

Заря разгромила Минай благодаря трем голам за восемь минут. Колос и Десна не определили победителя в матче с двумя пенальти, а Ингулец одержал дебютный триумф в УПЛ.

Динамо получило результаты тестов на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов против Ювентуса. Поединок Шахтера с Реалом рассудит фартовый для украинских команд арбитр.

Шахов первым ассистом подарил АЕКу победу, Безус провалился вместе с Гентом, а Фран Соль прибил команду Зозули.

Яркий перфоманс Месси в честь Марадоны

Барселона после Динамо разгромила еще и Осасуну с шедеврами Гризманна и Месси. Последний устроил трогательный перфоманс в честь Марадоны после бомбезно гола.

Лео скопировал культовый удар Диего за Ньюэллс Олд Бойз и едва не повторил "руку Бога". Гризманн наконец провел топовый поединок – отличился пушечным выстрелом с лету, ассистировал Коутиньо.

Феерия Кавани и провал Фонсеки

Кавани дублем принес победу Манчестер Юнайтед, а Вулверхэмптон в тяжелом матче одолел Арсенал. Лидер английской Премьер-лиги – Тоттенхэм – расписал выездную ничью с Челси.

Милан уверенно победил Фиорентину и возглавил Серию А. Наполи разгромил Рому и прервал 7-матчевую беспроигрышную серию "волков" в чемпионате.