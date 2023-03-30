Украина

Сергей Ребров возмутился из-за инсайда относительно его отказа сборной Украины. Легенда Динамо нашел рецепт преодоления кризиса в команде Луческу. Олег Данченко скоро вернется к тренировкам – лидер Зори зимой пережил клиническую смерть.

Европа

Милан выдвинул ультиматум главной звезде – три сценария и дедлайн игрока с претензиями на кусок денег от Лиги чемпионов. Эрлинг Холланд стал фигурантом расследования полиции.

Жозе Моуринью принял окончательное решение по работе в Роме. Роберто Де Дзерби не сможет повторить путь Поттера, ведь Брайтон прописал особый пункт об отступных в контракте итальянце.

Наши за границей

Виктор Цыганков рассказал о своей наибольшей проблеме в Жироне. Украинец признался, ради чего готов пожертвовать своей результативностью в Испании.