ЧМ-2022

Определилось еще несколько команд, которые поедут на Мундиаль в Катар. В частности, были сыграны финалы плей-офф европейской квалификации. Польша победила Швецию, а Португалия осилила Северную Македонию. Последнюю путевку от Европы в июне разыграют Уэльс и победитель пары Шотландия – Украина.

Завершился отбор и в Африке – определились 5 команд, сыграющих на ЧМ. Мохамед Салах пропустит турнир, не забив послематчевой пенальти в игре с Сенегелом.

В Азии ОАЭ сенсационно одолели Южную Корею и вышли в плей-офф отбора на ЧМ-2022 – подопечный Реброва среди героев.

Таким образом, известны уже 27 команд, которые сыграют на чемпионате мира – список всех участников.

Украина

Андрей Пятов присоединится к Металлисту и будет поддерживать форму с харьковчанами. Об этом заявил Евгений Красников.

Жерсон Родригес и еще один легионер из УПЛ нашли новый клуб.

В Мариуполе исчез экс-хавбек Карпат, которого ищут уже несколько дней.

Российские "освободители" оккупировали дом Ващука – экс-защитник сборной Украины обещает рашистам бесславный конец.

Александр Зинченко заинтересовал Вест Хэм, который попытается подписать украинца летом.

Другие главные события

Барселона не вернет Лионеля Месси, который не демонстрирует ожидаемой игры в ПСЖ. Об этом заявил президент клуба в интервью.

Роман Яремчук получит нового тренера в Бенфике

Ряд европейских грандов сыграли товарищеские матчи – все результаты. Отдельно следует отметить разгром соперника Украины – 9:0. Трогательный момент случился в Дании – Кристиан Эриксен забил за национальную команду на том же стадионе, где чуть не умер в июне прошлого года.