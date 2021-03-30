Сборная Украины

Виталий Миколенко эмоционально отреагировал на свою ошибку, которая лишила Украину победы над Финляндией. Фото расстроенного защитника, сделанное в конце поединка, стало вирусным. Игрок Динамо уже покинул расположение национальной команды и не выйдет на поле в важной игре с Казахстаном из-за дисквалификации.

"Футбол 24" собрал реакцию на матч с Финляндией, а также выяснил мнение местных СМИ.

Трансферы

Манчестер Сити объявил об уходе Серхио Агуэро после окончания текущего сезона. Аргентинец перебрался в ряды "горожан" 10 лет назад и стал настоящей легендой. Именно он своим голом принес команде чемпионский титул, а всего выиграл АПЛ аж 4 раза.

Реал согласовал контракт с Дэвидом Алабой – журналист озвучил детали будущего перехода защитника Баварии, который проводит в Мюнхене последний сезон. Зато сразу шестерым игрокам указывают на дверь, ведь Реал освобождает место для новых идолов.

Джанлуиджи Буффон хочет уйти из Ювентуса из-за отсутствия игровой практики. Не исключено, что 43-летний ветеран завершит карьеру.

Ливерпуль близок к подписанию защитника РБ Лейпциг за 40 млн евро.

Украина

Тарас Степаненко вернулся к тренировкам. Как известно, хавбек Шахтера и сборной Украины больше месяца находился вне игры из-за травмы.

Молодежная сборная Украины проиграла Словакии, выигрывая 2:0. Подопечные Ротаня финишировали последними на Antalya Cup, став единственной командой турнира без единой победы.