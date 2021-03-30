Главные новости футбола 29 марта: Манчестер Сити прощается с легендой, потеря сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 марта.
Сборная Украины
Виталий Миколенко эмоционально отреагировал на свою ошибку, которая лишила Украину победы над Финляндией. Фото расстроенного защитника, сделанное в конце поединка, стало вирусным. Игрок Динамо уже покинул расположение национальной команды и не выйдет на поле в важной игре с Казахстаном из-за дисквалификации.
"Футбол 24" собрал реакцию на матч с Финляндией, а также выяснил мнение местных СМИ.
Трансферы
Манчестер Сити объявил об уходе Серхио Агуэро после окончания текущего сезона. Аргентинец перебрался в ряды "горожан" 10 лет назад и стал настоящей легендой. Именно он своим голом принес команде чемпионский титул, а всего выиграл АПЛ аж 4 раза.
Реал согласовал контракт с Дэвидом Алабой – журналист озвучил детали будущего перехода защитника Баварии, который проводит в Мюнхене последний сезон. Зато сразу шестерым игрокам указывают на дверь, ведь Реал освобождает место для новых идолов.
Джанлуиджи Буффон хочет уйти из Ювентуса из-за отсутствия игровой практики. Не исключено, что 43-летний ветеран завершит карьеру.
Ливерпуль близок к подписанию защитника РБ Лейпциг за 40 млн евро.
Украина
Тарас Степаненко вернулся к тренировкам. Как известно, хавбек Шахтера и сборной Украины больше месяца находился вне игры из-за травмы.
Молодежная сборная Украины проиграла Словакии, выигрывая 2:0. Подопечные Ротаня финишировали последними на Antalya Cup, став единственной командой турнира без единой победы.