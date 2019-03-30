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Главные новости футбола 29 марта: ФФУ не обсуждала с УЕФА натурализацию Мораеса, новый чемпионат на украинском ТВ

07:00 19 Читати українською
Главные новости футбола 29 марта: ФФУ не обсуждала с УЕФА натурализацию Мораеса, новый чемпионат на украинском ТВ
Главные новости футбола 29 марта

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 марта.

Украина

Очередная новость от португальской прессы по Жуниору Мораесу. ФФУ не консультировалась с УЕФА относительно натурализации форварда. Угроза технического поражения для сборной Украины теоретически до сих пор существует. Бывший защитник сборной Украины о Мораесе в национальной команде: "Надо закрывать эту лавочку".

Шахтер стремится подписать очередного новичка – "горняки" готовы пригласить бразильца даже в центр обороны. Динамо наоборот может продать своего бразильца – Сан-Паулу предложил 5 млн евро за Че Че. Юрий Вернидуб рассказал о кадровых проблемах Зари перед матчем с Динамо.

Ильичевец – Горняк-Спорт: три футболиста могут получить пожизненную дисквалификацию, Севидов – на 5 лет. КДК ФФУ вынес приговор.

Мир

Лионель Месси дал откровенное интервью, где прокомментировал горячие темы вокруг своей персоны: о критике в сборной и неудаче на ЧМ-2018. Также он назвал 5-х лучших игроков современности, кроме себя и Роналду. А еще рассказал о желании вернуться в Ньюэллс Олд Бойз.

Многомиллионный партнер Месси хочет покинуть Барселону, а "будущий президент" Барсы Жерар Пике "зажег" на телешоу: "Сколько раз я тра***ся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу тоже считать?" Великий архитектор: Симеоне готовится перестроить оборону Атлетико за рекордные суммы – известны имена потенциальных новичков.

Атлетико нашел замену Лукасу Эрнандесу, а сам француз принес впечатляющую сумму своему агенту. Эрнандес присоединился к составу, который не сможет собрать ни один клуб – символическая сборная самых дорогих трансферов всех времен. Подписав Лукаса, Бавария приняла правила большой игры: финансы, укомплектованное защитное звено, будущие громкие трансферы. К слову, Моуринью может возглавить Баварию.

Украинцы за рубежом

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини сообщил, что восстановление Андрея Ярмоленко идет по плану. Малага с Евгением Селезневым благодаря голу Густаво Бланко Лещука вырвала ничью со Спортингом.

Телеканалы "Футбол 1/2" подтвердили приобретение прав на трансляцию чемпионата Бельгии – первый матч с участием украинцев уже завтра на нашем телевидении. Алексей Дитятьев помог Краковии подняться на 4 место Екстраклясы.

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