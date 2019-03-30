Главные новости футбола 29 марта: ФФУ не обсуждала с УЕФА натурализацию Мораеса, новый чемпионат на украинском ТВ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 марта.

Украина

Очередная новость от португальской прессы по Жуниору Мораесу. ФФУ не консультировалась с УЕФА относительно натурализации форварда. Угроза технического поражения для сборной Украины теоретически до сих пор существует. Бывший защитник сборной Украины о Мораесе в национальной команде: "Надо закрывать эту лавочку".

Шахтер стремится подписать очередного новичка – "горняки" готовы пригласить бразильца даже в центр обороны. Динамо наоборот может продать своего бразильца – Сан-Паулу предложил 5 млн евро за Че Че. Юрий Вернидуб рассказал о кадровых проблемах Зари перед матчем с Динамо.

Ильичевец – Горняк-Спорт: три футболиста могут получить пожизненную дисквалификацию, Севидов – на 5 лет. КДК ФФУ вынес приговор.

Мир

Лионель Месси дал откровенное интервью, где прокомментировал горячие темы вокруг своей персоны: о критике в сборной и неудаче на ЧМ-2018. Также он назвал 5-х лучших игроков современности, кроме себя и Роналду. А еще рассказал о желании вернуться в Ньюэллс Олд Бойз.

Многомиллионный партнер Месси хочет покинуть Барселону, а "будущий президент" Барсы Жерар Пике "зажег" на телешоу: "Сколько раз я тра***ся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу тоже считать?" Великий архитектор: Симеоне готовится перестроить оборону Атлетико за рекордные суммы – известны имена потенциальных новичков.

Атлетико нашел замену Лукасу Эрнандесу, а сам француз принес впечатляющую сумму своему агенту. Эрнандес присоединился к составу, который не сможет собрать ни один клуб – символическая сборная самых дорогих трансферов всех времен. Подписав Лукаса, Бавария приняла правила большой игры: финансы, укомплектованное защитное звено, будущие громкие трансферы. К слову, Моуринью может возглавить Баварию.

Украинцы за рубежом

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини сообщил, что восстановление Андрея Ярмоленко идет по плану. Малага с Евгением Селезневым благодаря голу Густаво Бланко Лещука вырвала ничью со Спортингом.

Телеканалы "Футбол 1/2" подтвердили приобретение прав на трансляцию чемпионата Бельгии – первый матч с участием украинцев уже завтра на нашем телевидении. Алексей Дитятьев помог Краковии подняться на 4 место Екстраклясы.