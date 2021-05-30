Лига чемпионов

Челси победил Манчестер Сити в финале ЛЧ 2020/21. Единственный гол в конце первого тайма забил Кай Хаверц. Лондонцы выиграли свой второй финал из трех, а Ман Сити впервые в истории остановился в шаге от трофея – видео гола и обзор матча.

Александр Зинченко появился на поле с первых минут и стал третьим украинцем после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, который сыграл в финале самого престижного еврокубка. Именно Зинченко оказался причастным к пропущенному мячу, ведь сначала потерял позицию, а потом не сумел догнать автора единственного гола. После матча украинец не сдерживал эмоций – его успокаивали даже соперники.

Соответственно, Челси стал вторым участником матча за Суперкубок УЕФА. В августе команда Тухеля сыграет против Вильярреала.

Украина

Вячеслав Шевчук покинул телеканалы "Футбол" после задержания полицией вечером 28 мая. Экс-игрок Шахтера извинился за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Шахтер готов подписать полузащитника Бенфики за бешеные для Украины деньги. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заверил, что от клуба стоит ждать сюрпризов на трансферном рынке.

Во второй лиге Карпаты Галич потеряли шансы на повышение, а Металл разгромил Кривбасс с шедевральной бисиклетой. Александр Ярославский, который присутствовал на матче в Харькове, заявил о нескольких уже оформленных трансферах Металлиста.

Александрия назначила нового спортивного директора – клуб продолжает удивлять.

Мир

Определился последний новичок АПЛ 2021/22. Сыгран плей-офф и в Германии – Кельн остался в элите благодаря триумфу над Хольштайном. Представителю Второй Бундеслиги не помогла даже выездная победа в первой игре – дома полуфиналист Кубка Германии потерпел разгром.

Наполи назначил нового тренера вместо Дженнаро Гаттузо, который несколько дней назад покинул клуб.