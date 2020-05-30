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Главные новости футбола 29 мая: официально названы места финалов Кубка Украины на два сезона, УЕФА имеет решение для ЛЧ

07:00 72 Читати українською
Главные новости футбола 29 мая: официально названы места финалов Кубка Украины на два сезона, УЕФА имеет решение для ЛЧ
Главные новости футбола 29 мая

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 29 мая.

Украина

Возобновление сезона в УПЛ все ближе: исполком УАФ внес временные изменения в регламент, а Кабмин принял специальное решение, которое позволит братьям Суркисам смотреть матчи Динамо вживую.

Между тем, легенда киевского клуба Огнен Вукоевич больше не имеет проблем с законом на родине – хорватский прокуратура закрыла уголовное производство в отношении угроз бывшего футболиста убить жену и тещу.

Сезон в Украине еще официально не возобновился 24-м туром, а Дирекция УПЛ утвердила даты и время матчей 25-го. Также УАФ утвердила места проведения финалов Кубка Украины сразу на два года.

Вингер донецкого Шахтера заговорил об уходе из украинского комнады – бразилец Тете назвал чемпионаты, в которых стремится попробовать свои силы.

Мир

Высший совет спорта Испании утвердил, что поединок Севилья – Бетис даст рестарт чемпионату Испании 2019/20. А наш Руслан Малиновский со своей Аталантой может первым сыграть в возобновленной Серии А.

УЕФА начал переговоры со Стамбулом о проведении финала Лиги чемпионов 2019/20. Поединок могут перенести из турецкого мегаполиса в другую страну.

Криштиану Роналду из-за коронавируса потерял первую строчку рейтинга доходности в спорте – три футболиста попали в топ-5 и исторический лидер.

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