Главные новости футбола 29 мая: официально названы места финалов Кубка Украины на два сезона, УЕФА имеет решение для ЛЧ

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 29 мая.

Украина

Возобновление сезона в УПЛ все ближе: исполком УАФ внес временные изменения в регламент, а Кабмин принял специальное решение, которое позволит братьям Суркисам смотреть матчи Динамо вживую.

Между тем, легенда киевского клуба Огнен Вукоевич больше не имеет проблем с законом на родине – хорватский прокуратура закрыла уголовное производство в отношении угроз бывшего футболиста убить жену и тещу.

Сезон в Украине еще официально не возобновился 24-м туром, а Дирекция УПЛ утвердила даты и время матчей 25-го. Также УАФ утвердила места проведения финалов Кубка Украины сразу на два года.

Вингер донецкого Шахтера заговорил об уходе из украинского комнады – бразилец Тете назвал чемпионаты, в которых стремится попробовать свои силы.

Мир

Высший совет спорта Испании утвердил, что поединок Севилья – Бетис даст рестарт чемпионату Испании 2019/20. А наш Руслан Малиновский со своей Аталантой может первым сыграть в возобновленной Серии А.

УЕФА начал переговоры со Стамбулом о проведении финала Лиги чемпионов 2019/20. Поединок могут перенести из турецкого мегаполиса в другую страну.

Криштиану Роналду из-за коронавируса потерял первую строчку рейтинга доходности в спорте – три футболиста попали в топ-5 и исторический лидер.

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