Главные новости футбола 29 мая: Челси разгромил Арсенал в финале ЛЕ, определились участники плей-офф за место в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 мая.

Челси – победитель Лиги Европы 2018/19

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19 и стал победителем турнира. Первый тайм поединка завершился без голов, а вот во второй половине игры было забито сразу 5 мячей – смотрите видеообзор поединка.

Маурицио Сарри выиграл первый трофей в карьере, а Унаи Эмери впервые проиграл в финале еврокубка. Голкипер Арсенала Петр Чех провел последний матч в карьере – легенда как "канониров", так и Челси установил интересный рекорд в своем прощальном поединке.

Это поражение оставило Арсенал без Лиги чемпионов на следующий сезон. "Канониры" не будут играть в самом престижном европейском клубном турнире третий год подряд.

Украина

Завершился чемпионат Украины 2018/19 во второй группе УПЛ. Арсенал-Киев проиграл Карпатам и вылетел в Первую лигу. В переходных матчах сыграют львовяне и Черноморец, который разгромил Десну. Кубок престижа завоевала Ворскла, которая расписала ничью с Олимпиком. Дончане благодаря этому результату сохранили прописку в УПЛ.

К слову, уже известны пары, которые сыграют в плей-офф за место в УПЛ 2019/19. Карпаты будут противостоять Волыни, а Черноморец – Колосу. Поединки пройдут 4 и 8 июня.

Сборная Украины победила СК Днепр-1 в контрольном матче. В составе "сине-желтых", которые играли далеко неоптимальным составом, дубль в активе Романа Яремчука.

Трансферы

Генк хочет сохранить Руслана Малиновского, повысив ему зарплату. Впрочем, окончательно будущее украинца, на которого претендуют другие клубы, будет решено после встречи с руководством.

Евгений Хачериди покинет ПАОК – как информируют греческие СМИ, клуб отпустит украинца на правах свободного агента. Экс-динамовец провел в Греции лишь год.

Эден Азар после финала Лиги Европы намекнул, что может покинуть Челси. Реал уже планирует презентацию бельгийца, который станет первым звездным подписанием мадридцев в межсезонье. Также Реал готов продать Серхио Рамоса – правда, за приличную сумму.