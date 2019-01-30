toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Главные новости футбола 29 января: сенсации в АПЛ, реакция на переход Ракицкого, первые голы Пйонтека в Милане

30 января 07:00 463 Читати українською
Главные новости футбола 29 января: сенсации в АПЛ, реакция на переход Ракицкого, первые голы Пйонтека в Милане
Кшиштоф Пйонтек / фото из соцсетей

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 января.

Украина

Донецкий Шахтер прилетел в Турцию на второй сбор – в списке трое новичков. Тем временем Арсенал-Киев просматривает Липартию, Кадимяна и двух игроков из Танзании.

Также лидер Карпат Хорхе Карраскаль прошел медосмотр в Ривер Плейте и прокомментировал близкий переход в аргентинский гранд. Между тем ФИФА удовлетворила жалобу Ленса против Динамо о задолженности по зарплате.

Мирон Маркевич назвал ошибкой переход Ярослава Ракицкого в Зенит. А известный телеведущий Игорь Цыганык заверил – ФФУ убеждена, что Ракицкому нет места в сборной Украины.

Трансферы

Форвард Пари Сен-Жермен Хесе стал игроком Бетиса на правах аренды. Зато парижане объявили о трансфере хавбека Зенита Паредеса.

Мартин Касерес в третий раз стал игроком Ювентуса – аренда до конца сезона. Идрисса Гуйе не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ – переход в ПСЖ стал ближе.

Владислав Калитвинцев улетел проходить медосмотр в Витессе, сообщает местная пресса. А Александр Гладкий вскоре станет игроком Демирспора – клуба 2-го турецкого дивизиона.

Другие топ-события

В Премьер-лиге Манчестер Сити сенсационно проиграл Ньюкаслу – Ливерпуль получил шанс уйти в отрыв. Также Фулхэм совершил невероятный камбэк против Брайтона, а Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал ничью у Бернли.

В Италии Милан победил Наполи и вышел в полуфинал Кубка. Кшиштоф Пйонтек забил первые голы за "россонери" – видео голов и обзор поединка 1/4 финала турнира.

В Кубке Испании Валенсия сделала фантастический камбэк против Хетафе и вышла в полуфинал турнира.

Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13428 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
53
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук