Главные новости футбола 29 января: сенсации в АПЛ, реакция на переход Ракицкого, первые голы Пйонтека в Милане

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 января.

Украина

Донецкий Шахтер прилетел в Турцию на второй сбор – в списке трое новичков. Тем временем Арсенал-Киев просматривает Липартию, Кадимяна и двух игроков из Танзании.

Также лидер Карпат Хорхе Карраскаль прошел медосмотр в Ривер Плейте и прокомментировал близкий переход в аргентинский гранд. Между тем ФИФА удовлетворила жалобу Ленса против Динамо о задолженности по зарплате.

Мирон Маркевич назвал ошибкой переход Ярослава Ракицкого в Зенит. А известный телеведущий Игорь Цыганык заверил – ФФУ убеждена, что Ракицкому нет места в сборной Украины.

Трансферы

Форвард Пари Сен-Жермен Хесе стал игроком Бетиса на правах аренды. Зато парижане объявили о трансфере хавбека Зенита Паредеса.

Мартин Касерес в третий раз стал игроком Ювентуса – аренда до конца сезона. Идрисса Гуйе не попал в заявку Эвертона на матч АПЛ – переход в ПСЖ стал ближе.

Владислав Калитвинцев улетел проходить медосмотр в Витессе, сообщает местная пресса. А Александр Гладкий вскоре станет игроком Демирспора – клуба 2-го турецкого дивизиона.

Другие топ-события

В Премьер-лиге Манчестер Сити сенсационно проиграл Ньюкаслу – Ливерпуль получил шанс уйти в отрыв. Также Фулхэм совершил невероятный камбэк против Брайтона, а Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал ничью у Бернли.

В Италии Милан победил Наполи и вышел в полуфинал Кубка. Кшиштоф Пйонтек забил первые голы за "россонери" – видео голов и обзор поединка 1/4 финала турнира.

В Кубке Испании Валенсия сделала фантастический камбэк против Хетафе и вышла в полуфинал турнира.