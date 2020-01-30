Главные новости футбола 29 января: МЮ выиграл дерби и согласовал топ-трансфер, Шахтер потерпел первое поражение на сборе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 января.

Украина

Шахтер потерпел первое поражение в 2020 году, уступив на сборах Пролетеру – неубедительные резервисты и проблемы перед Бенфикой. "Горняки" ни разу не забили, зато решающий гол пропустили с достаточно простого удара. "Они не хотят меня отпускать", – Тайсон снова намекнул на желание покинуть Шахтер.

Динамо официально определилось со всеми соперниками на втором тренировочном сборе. Карпаты спаслись от поражения в спарринге с чемпионом Словакии. Заря, в свою очередь, уверенно одолела сербский Вождовац. Стало известно, на каком матче в УПЛ впервые применят систему VAR.

Англия

Манчестер Сити проиграл Манчестер Юнайтед домашнее дерби, но вышел в финал Кубка лиги. Пеп Гвардиола вновь обошелся без Александра Зинченко и придумал странную схему, которая не сработала. Хорошо выглядела пара центрхавов МЮ – Фред с Матичем и создали победный гол. "Красные дьяволы" также объявили о трансфере Бруну Фернандеша – главной трансферной цели клуба.

Феноменальную поступь продолжает Ливерпуль. В перенесенном матче АПЛ мерсисайдцы одолели Вест Хэм травмированного Андрея Ярмоленко. "Молотобойцы" украсили плохой день трансфером хавбека сборной Чехии.

Арсенал объявил о переходе Мари, который был альтернативой Николаю Матвиенко, поэтому зимний трансфер украинца потерял актуальность. Тоттенхэм официально приобрел Бергвейна – его сборная встретится с Украиной на Евро-2020.

Европа

Мадридский Реал вышел в четвертьфинал Кубка Короля, на выезде разгромив Сарагосу. В других матчах турнира Валенсия дожала Леонесу в серии пенальти, а Вильярреал выбил Райо Вальекано. Барселона тем временем предложила 100 млн евро за Ришарлисона – Эвертон ответил категорично. Фелиш рискует пропустить дерби против Реала.

Интер переиграл Фиорентину и пробился в полуфинал Кубка Италии – Эриксен дебютировал за "нерадзурри". Лилль сенсационно вылетел из Кубка Франции от скромного Эпиналь, ПСЖ на классе разобрался с По.