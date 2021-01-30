Динамо и Шахтер уже в Турции / ФК Шахтер

Украина

Динамо отправилось на второй сбор в Турцию. Мирча Луческу не взял нескольких легионеров, зато дал шанс молодежи – список игроков, которые будут готовиться с первой командой.

Вылетел в Турцию и Шахтер. После длительного отсутствия вернулись Исмаили и клубный воспитанник, который пропустил несколько лет из-за тяжелых травм. Также "горняки" огласили соперников в контрольных матчах.

Мирча Луческу строит новое Динамо: Миколенко в полузащите, провал чемпиона мира продолжается – 5 решающих матчей перед Брюгге.

Трансферы

Реал смирился с потерей Серхио Рамоса. Королевский клуб больше не планирует улучшать предложение относительно нового контракта капитана. Соответственно, решение о своем будущем примет сам 34-летний защитник.

Богдан Бутко продолжит карьеру в Турции, уверяют местные СМИ. Шахтер отпустит опытного защитника, у которого осталось полгода действующего контракта. К слову, донецкий клуб получит компенсацию за Виктора Коваленко, который уже в ближайшие дни может стать игроком Аталанты.

Роман Яремчук останется в Генте, хотя форвард сборной Украины имеет ряд предложений от других клубов.

Ливерпуль стал главным претендентом на Килиана Мбаппе, в услугах которого заинтересован, в частности, мадридский Реал.

Мир

УЕФА не исключил сокращения количества городов-хозяев Евро-2020. Вместо 12-ти могут остаться только 4. Но это еще не все – Украина может остаться без поддержки фанатов на матчах чемпионата, поскольку УЕФА готовит ряд ограничений.

Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку наказаны за стычку в матче Кубка Италии.