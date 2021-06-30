Швеция – Украина

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы Украина драматично дожала Швецию в овертайме – видео голов и обзор исторического поединка.

Александр Зинченко установил возрастной рекорд сборной Украины на Евро и не смог сдержать слез, давая комментарий жене.

Андрей Шевченко подытожил победу над Швецией: новая роль Зинченко, ужасная травма Беседина и мысли перед четвертьфиналом Евро. Тем временем Андрей Ярмоленко сравнялся с Шевченко по результативности на чемпионатах Европы и мира.

Евро-2020

На Уэмбли Англия переиграла Германию и вышла в четвертьфинал турнира – видео голов и обзор матча 1/8 финала.

Французская федерация определилась с судьбой Дешама после ужасного выступления на Евро-2020. Зато Нидерланды объявили об уходе де Бура после вылета из чемпионата.

Килиан Мбаппе подвел Францию ​​и приблизил Зидана к новой работе – как провалился главный фаворит турнира. Евро-2020: определились все пары 1/4 финала турнира – Украина получила топ-соперника.

Другие топ-события

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