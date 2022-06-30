Главные новости футбола 29 июня: Динамо потеряло беспроигрышную серию, Фонсека нашел новую работу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июня.
Динамо
Динамо впервые проиграло в 2022 году. Воспитанник Арсенала на пару с Андриевским оборвали успешную серию Луческу, составлявшую 21 матч. Киев уступил худшей команде швейцарской элиты. Динамо официально определилось с будущим Вербича и Кендзеры в клубе и ожидает приезда сборников.
Трансферы УПЛ
Динамо не хотело бы отпускать Георгия Цитаишвили, но чемпион мира покинул сборы самостоятельно. Виталий Буяльский мог оказаться в МЛС бесплатно. Шахтер может вернуть Марьяна Шведа в Украину. А еще дончане готовят возвращение мощного десанта воспитанников.
Мир
Паулу Фонсека официально возглавил Лилль. Ромелу Лукаку не менее официально вернулся из Челси в Интер. Марлос задумался о завершении карьеры. ПСЖ отчаянно ищет варианты для Неймара – аренда или массовый обмен также возможны.