Динамо

Динамо впервые проиграло в 2022 году. Воспитанник Арсенала на пару с Андриевским оборвали успешную серию Луческу, составлявшую 21 матч. Киев уступил худшей команде швейцарской элиты. Динамо официально определилось с будущим Вербича и Кендзеры в клубе и ожидает приезда сборников.

Трансферы УПЛ

Динамо не хотело бы отпускать Георгия Цитаишвили, но чемпион мира покинул сборы самостоятельно. Виталий Буяльский мог оказаться в МЛС бесплатно. Шахтер может вернуть Марьяна Шведа в Украину. А еще дончане готовят возвращение мощного десанта воспитанников.

Мир

Паулу Фонсека официально возглавил Лилль. Ромелу Лукаку не менее официально вернулся из Челси в Интер. Марлос задумался о завершении карьеры. ПСЖ отчаянно ищет варианты для Неймара – аренда или массовый обмен также возможны.