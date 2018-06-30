Главные новости футбола 29 июня: Бойко стал полноправным игроком Динамо, все футболисты ЧМ-2018 прошли допинг-тест

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июня.
ЧМ-2018
На чемпионате мира-2018 был день отдыха перед плей-офф. "Футбол 24" успел подвести итоги группового этапа и анонсировать главные события, которые ждут нас в 1/8 финала турнира.
Букмекеры же определили фаворитов матчей 1/8 финала чемпионата мира-2018. Кроме этого, специалисты контор оценили шансы каждой сборной, которая продолжает борьбу на турнире.
Также британское издание составило символическую сборную худших игроков ЧМ-2018 по итогам группового этапа. Туда вошли топ-футболисты, чьи команды продолжают бороться за титул на турнире.
Добавим, что в ФИФА заявили, что каждый игрок на Мундиале успешно прошел допинг-тест.
Украина
Денис Бойко подписал долгосрочный контракт с Динамо. Украинский клуб выкупил игрока у Бешикташа. К слову, другой голкипер киевлян, Максим Коваль, ищет для себя новый клуб. Действующий вице-чемпион Украины отправился на сборы в Австрию с 28 футболистами. Защитник Папа Гуйе и нападающий Максим Дегтярев находятся в команде на просмотре.
Трабзонспор заинтересовался сразу двумя молодыми футболистами Динамо. Скауты турецкого клуба отметили сильную игру Николая Шапаренко и Владимира Шепелева.
ФК Львов прекратил сотрудничество с и.о. главного тренера Андреем Демченко. Сейчас ведутся поиски нового главного тренера. Ранее сообщалось, что им может стать бывший наставник Вереса Владимир Мазяр.
Мир
Бундеслига официально объявила календарь на сезон 2018/19. Рурское дерби между Боруссией Д и Шальке из Гельзенкирхена состоится в 14-м туре (7-9 декабря). Напомним, что цвета "шмелей" из Дортмунда защищает Андрей Ярмоленко, а за "кобальтовых" играет Евгений Коноплянка.
Барселона согласилась продать голкипера Яспера Силлессена за 30 млн евро. Голландец имеет предложения от нескольких клубов АПЛ.
Главная звезда сборной России Александр Головин должен перейти в Челси после чемпионата мира-2018.